Roma, Montiel a gennaio. Corriere dello Sport: "La nuova idea di Tiago Pinto"

vedi letture

La Roma è alla ricerca di un profilo giovane: sfumato Reynolds, andrà al Cagliari via Juventus, i giallorossi hanno rimesso gli occhi su Gonzalo Montiel, argentino di passaporto spagnolo classe '97. Punto fermo della Nazionale di Scaloni, gioca nel River Plate e ha il contratto in scadenza a giugno: "La sua clausola rescissoria - scrive il Corriere dello Sport - è di 20 milioni di dollari ma il suo status di quasi svincolato può offrire un buon margine di trattativa all'eventuale acquirente". Montiel piace anche a Sabatini, che si è informato per il Bologna. C'è inoltre da registrare l'interesse del Benfica, che a sua volta vorrebbe il romanista Bruno Peres, anche lui in scadenza a giugno.