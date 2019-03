© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'Olimpico oggi pomeriggio va in scena la 'prova dei nove', come scrive in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Roma-Napoli, partita storicamente mai banale. E gara nella gara tra gli attaccanti: "Dzeko sfida Milik: in Roma-Napoli caccia agli Eurogol", è il titolo della Rosea, che dedica un boxino in prima pagina alla sfida in programma per le 15.