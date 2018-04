Roma, oggi il Chievo. Il Romanista: "Road to Kievo"

© foto di il romanista 03

La Roma torna in campo oggi contro il ChievoVerona allo stadio Olimpico, mentre la testa è proiettata al ritorno di Champions contro il Liverpool. Intanto Il Romanista titola oggi in prima pagina: "Road to Kievo", con riferimento alla sfida odierna e alla finalissima di Kiev da conquistare. Non sarà facile, però, visto il 5-2 maturato ad Anfield Road pochi giorni fa.