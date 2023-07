Roma, Pinto seguie i Friedkin. CorSport: "Prima le esigenze del club, poi le ambizioni di Mou"

Sempre meno Mourinho al centro del mercato della Roma, ora guidato dai Friedki. Le strettoie finanziarie hanno infatti segnato una strada precisa: è necessario salvaguardare le casse e le esigenze del club. Thiago Pinto sta quindi agendo secondo le direttive societarie, ma lasciando da parte le ambizioni di Mourinho. Si spiegano così le scelte di Scamacca e Renato Sanches, giocatori che lo Special One avrebbe sostituito con Morata e Kamada. Per entrambi la formula ricercata dalla Roma è il prestito, come riporta il Corriere dello Sport.