Roma, possibile recupero di Smalling. Il Messaggero: "Punta a rientrare col Monza"

vedi letture

Mourinho non è riuscito nel "miracolino" - così lui stesso l'ha chiamato - di riavere Chris Smalling in panchina nella trasferta di Cagliari. L'inglese non si è visto nemmeno sul campo d'allenamento fino alla scorsa settimana, è rimasto in infermeria per guarire totalmente dal problema tendineo-muscolare che lo affligge da tempo.

C'è però una piccola luce in fondo al tunnel. Come riporta Il Messaggero, Chris proverà a forzare in settimana con l'obiettivo di aggregarsi al gruppo e allenarsi con continuità a ridosso della ripresa. Sia lui che Llorente proveranno a recuperare per il match tra la Roma e il Monza, così da consentire a Cristante di tornare a centrocampo e lasciare il ruolo di centrale difensivo.