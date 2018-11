"Questa è la sua Liga" titola Marca in riferimento al Real Madrid, vincente ieri sera all'Olimpico contro la Roma mostrando così una faccia differente rispetto a quella che sta facendo vedere in campionato, dove nell'ultimo turno ha perso 0-3 con l'Eibar: "Nessuno come il Real Madrid in Champions: ha saputo soffrire e colpire, passando agli ottavi di finale da primo in classifica".