Roma, Smalling colonna della difesa. Il Messaggero: "Futuro tutto da scrivere"

vedi letture

Nella prima sfida del 2023, la Roma conferma di avere in Chris Smalling una colonna della sua difesa. Il centrale inglese ha infatti fermato diverse azioni offensive del Bologna, dando continuità alle prestazioni degli ultimi mesi. Una certezza per il presente, ma non per il futuro. Come riporta Il Messaggero, infatti, il difensore piace all'Inter come eventuale erede di Skriniar in caso di mancato rinnovo. Smalling va in scadenza nel giugno 2023, ma c'è una clausola sul suo accordo (esercitabile esclusivamente da lui) secondo la quale può rinnovare automaticamente il contratto alle stesse cifre attuali (3,5 milioni) al raggiungimento del 50% delle partite giocate. Tiago Pinto vorrebbe anticipare i tempi, mentre il centrale inglese vorrebbe avere la certezza di giocare la Champions nella prossima stagione.