Roma, Spinazzola a La Gazzetta dello Sport: "L'obiettivo è tornare in Champions"

"Ora con il nuovo modulo giochiamo più corti, difendiamo meglio e in attacco, anche se non abbiamo le tante soluzioni del 4-2-3-1, ne abbiamo comunque parecchie". Firmato, Leonardo Spinazzola, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha avuto modo di parlare anche del lavoro che sta conducendo Fonseca: "Lui è sempre uguale: molto equilibrato. Anche quando si facevano nomi per la panchina non si è mai scomposto". L'ex Atalanta non si è voluto sbottonare riguardo alla lotta Scudetto: "Impossibile da dire, Juve e Inter sono le più attrezzate, ma ora c'è un gruppo che cresce". Il che vuol dire che qualche chance potrebbe averla anche la Roma: "Speriamo, ma il nostro obiettivo è tornare in Champions", ha puntualizzato Spinazzola.