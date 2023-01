Roma, Tiago Pinto alla Gazzetta: "Lavoro incredibile dei Friedkin. C'è molto oltre alla Conference"

Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha rilasciato dichiarazioni Tiago Pinto, general manager della Roma. Questo un estratto dell’intervista: “Mi piace parlare con i fatti più che con le parole, ma dopo due anni di lavoro credo sia giusto ricordare alcune cose fatte, forse passate un po’ inosservate. Il mondo del calcio ha poca memoria, vive solo di presente, ma non bisogna dimenticare il lavoro incredibile fatto dai Friedkin in poco più di due anni, in quale situazione economica hanno preso la Roma, quanto finora hanno investito, chi hanno portato qui e cosa hanno ottenuto. A partire dalla vittoria di una Coppa Internazionale che alla Roma mancava dal 1961. […] Siamo tornati a vincere migliorando notevolmente e costantemente la rosa. Ma nel contempo riducendo di 25 milioni un monte ingaggi molto alto, salutando decine di giocatori non più funzionali senza pagare milioni e milioni di incentivi all’esodo come avveniva in passato: attorno alla vittoria della Conference c’è stato tanto altro”.