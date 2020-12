Roma-Torino, Abisso è da 2 in pagella per Tuttosport: "Due decisioni folli"

Tuttosport in edicola quest'oggi stronca la direzione arbitrale di Abisso ieri in Roma-Torino, giudicata addirittura da 2 dal quotidiano: "Voto condiviso con Di Bello - si legge - che è a VAR (un anno fa in Roma-Toro le parti erano invertite: Abisso al VAR e Di Bello arbitro): assurdo il secondo giallo su Singo, incomprensibile il gol convalidato a Mkhitaryan nonostante l'azione fosse stata viziata da un palese fallo di Mancini su Belotti". Due decisioni ritenute "folli" da Tuttosport, che conclude: "Sorvolando sul dubbio che il fallo di Bremer su Dzeko in occasione del rigore del 2-0 sia avvenuto fuori area".