Roma, Totti porta a cena i compagni: non ci sarà Spalletti

Ultima gara della carriera, quella di domenica prossima contro il Genoa, per Francesco Totti. L'attaccante e capitano della Roma dirà basta col calcio giocato all'età di 40 anni, mentre Il Messaggero in edicola fa sapere che il numero 10 porterà a cena i compagni di squadra (ma non il tecnico Luciano Spalletti). Questa sera, infatti, è fissato l'appuntamento da Heinze Beck, rinomato chef dell'albergo 'La Pergola'.