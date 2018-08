Roma, Vocegiallorossa.it titola: "Dalla teoria alla pratica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portale Vocegiallorossa.it fa il punto in casa Roma, a due giorni dal debutto in Serie A contro il Torino e a poche ore dalla chiusura del mercato. "Dalla teoria alla pratica", titola il giornale online che sottolinea come la Roma nel precampionato abbia disputato cinque amichevoli, per un totale di 450 minuti in campo. In 133 di questi 450 minuti, si sono visti in campo insieme Cristante e Pastore: l’idea è che Di Francesco veda in loro le due mezzali di maggiore propensione offensiva. C’è però anche un discorso di meccanismi da considerare: se Cristante e Pastore hanno giocato insieme 133 minuti, il Flaco e Strootman non hanno mai condiviso il campo, neanche per un istante. Fuori uno e dentro l’altro in tutti e cinque i test-match, una controindicazione da tenere bene presente nel momento in cui ci sarà da trasformare la teoria (aggiungere un elemento di solidità per liberare quello di estro) alla pratica.