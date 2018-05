Romagnoli al Corriere dello Sport sulla Coppa Italia: "Milan provaci"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al difensore rossonero Alessio Romagnoli: "Milan provaci". Il riferimento è ovviamente alla finale di Coppa Italia che si giocherà domani sera a Roma: "Per battere la Juventus serve la partita perfetta, bisogna ripetere l'impresa di Doha. In questo momento siamo più forti di allora".