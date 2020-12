Ronaldo, 41 gol nel 2020 e 33 in A come Sivori. Corriere di Torino: "Cristiano senza limiti"

Altra doppietta a referto, è un "Cristiano senza limiti" quello che stiamo vedendo in questo 2020, come scrive il Corriere di Torino. Con i due gol segnati al Parma Ronaldo sale a 41 reti nell'anno solare, 33 in Serie A come Sivori. Il fenomeno portoghese diverte e fa divertire, in questa stagione è già a quota 16, di cui 12 in campionato e 4 in Champions League.