Ronaldo capitano della Juve? Tuttosport: "Potrebbe lasciare la fascia a Cuadrado o Dybala"

"Potrebbe portare la fascia al braccio. Sarebbe la prima volta con la Juventus". Il riferimento è ovviamente a Cristiano Ronaldo: l'edizione odierna di Tuttosport spiega come questa vi sia possibilità, viste le assenze di Chiellini e Bonucci, anche se il portoghese potrebbe far largo a qualche compagno, come Dybala o Cuadrado. "Molto dipenderà da chi giocherà - si legge - ma una cosa è certa: con o senza fascia, il vuoto lasciato da due senatori lo compenserà CR7". Capita spesso, spiega il quotidiano, che gli Under 24 bianconeri restino incantati di fronte a quello che è stato il loro idolo da ragazzi. Cristiano, invece, ha sempre un occhio di riguardo per i più giovani: "L'ex Real Madrid ci scherza e li ha già conquistati. E domani, più che mai, è pronto a caricarseli sulle spalle per far ripartire la Juventus a tavoletta". Sarà la prima tappa di un piano preciso: riportare la Juventus in vetta entro Natale.