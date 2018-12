Ronaldo e le differenze con CR7: "Così diversi ma entrambi figli del gol"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Luis Nazario Ronaldo, da tutti conosciuto come "Il Fenomeno", ha parlato alla Gazzetta dello Sport soprattutto sulle differenze con l'altro Ronaldo, ovvero Cristiano: "Ha senso parlare di vero Ronaldo con CR7? No, siamo così diversi. Le differenze? L'età, innanzitutto. Ci sono 9 anni di differenza e il calcio è cambiato in fretta. Abbiamo affrontato situazioni diverse in squadre diverse. Poi l'impatto col calcio italiano: io avevo 20 anni, avevo già detto abbastanza con PSV e Barcellona, ma non tantissimo, comunque non tutto. Cristiano è arrivato a 33 anni, nel pieno della sua maturità di giocatore, anzi di campione fatto e finito. E' arrivato in una Juve come valore aggiunto, non l'avrebbe mai scelta se non avesse calcolato di arrivare in un top club europeo. La mia missione non era quella di vincere la Champions subito: Moratti mi chiede di far diventare l'Inter una grande squadra. Gli infortuni mi hanno segnato rispetto alla carriera di CR7? Bisogna dare a Cristiano ciò che è di Cristiano: se è arrivato a 33 anni così non è sicuramente un caso. Ci sono pochi giocatori al mondo con la sua attenzione per la cura del fisico e con la feroce voglia di migliorare grazie all'autodisciplina. Le nostre concezioni di centralità dell'allenamento non sono opposte ma sicuramente differenti. Lui si allena perché ama farlo, io perché dovevo. L'avessi fatto quanto lui... L'unica cosa che forse ci accomuna è la voglia di fare gol".