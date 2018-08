Ronaldo vs Higuain, La Gazzetta dello Sport titola: "Tocca a voi"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la sfida a distanza tra Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain titolando: "Tocca a voi". Lo Stadium si prepara ad abbracciare CR7 che sogna la prima rete in bianconero contro la Lazio. Il Pipita debutta nell'ostilità del San Paolo per rilanciare i rossoneri e le sue ambizioni personali.