Rossi al Corriere di Roma: "Alla Lazio manca Milinkovic, ma ha più alternative"

In un'intervista al Corriere di Roma, l'ex allenatore della Lazio Delio Rossi ha parlato di come sta andando la formazione biancoceleste in questa stagione.

Come si spiega le difficoltà della Lazio?

"L’anno scorso quella di Sarri non era fra le squadre più forti del campionato, non era da secondo posto. Ha sfruttato un torneo particolare, andando oltre le proprie possibilità. In estate ha perso Milinkovic, che per come interpreto io il calcio era il centrocampista più forte in Italia. È stato sostituito con calciatori che non raggiungono le sue vette. In cambio, però, ha più alternative. I cinque cambi vengono spesso sottovalutati, ma per me è una regola fondamentale".

Come spiega le difficoltà offensive?

"Credo che alcuni giocatori, per esempio Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson, attualmente stiano rendendo meno di quel che valgono. Miglioreranno».

Cosa si aspetta dalla Lazio in questa stagione?

"Deve superare il turno in Champions League, anche perché ha il merito di essere artefice del proprio destino. In campionato deve lottare per il quarto posto. La rosa mi sembra buona".