Rovella verso la Juve. Tuttosport: "Affare in chiusura. Può rientrarci anche l'americano Reynolds"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus e Nicolò Rovella con il titolo seguente: "Affare in chiusura. Può rientrarci anche l'americano Reynolds". Il ragazzo del Genoa resterebbe in prestito questa stagione e, con buone probabilità, anche la prossima in Liguria dopo aver rinnovato fino al 2025. Il suo prezzo sarebbe quantificato tra gli 8 e i 10 milioni incluso il passaggio di un giovane come contropartita (probabilmente Portanova). Tra l'altro rimane in orbita Bryan Reynolds che alla Juventus non può approdare a causa dei posti terminati per gli extracomunitari, ma con la chance di essere parcheggiato dal Grifone.