Ruggito Inter. Corriere dello Sport: "Conte ribalta il Cagliari con il piano B"

Una vittoria in rimonta, sofferta e non poco, per l'Inter di Antonio Conte. Ed il Corriere dello Sport titola: "Conte ribalta il Cagliari con il piano B". Il calcio è semplice, direbbe Allegri. Contano fantasia, inventiva e all'Inter servirebbe il piano B, come aveva osservato Capello nel post Champions. La risposta di Conte è arrivata alla Sardegna Arena: rimonta scudetto con tre gol negli ultimi 17 minuti e cambio di modulo: difesa a quattro e tridente composto da Lautaro, Lukaku e Sanchez. Chissà quanto se ne parlerà, ma la trasformazione c'è stata. L'Inter l'ha vinta con la forza dei nervi, con l'orgoglio di cui è capace il suo allenatore, con la ricchezza di una panchina infinita. Conte ieri ha vinto investendo sulla qualità, sui suoi giocatori più tecnici.