Sacchi alla Gazzetta su Lazio e Atalanta: "Impongono il gioco, non lo distruggono"

Il turno di Serie A in programma nel fine settimane propone tra le altre la sfida tra Lazio e Atalanta. Un duello tra due squadre che praticano un calcio piacevole, come sottolinea Arrigo Sacchi attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport: "Sarri è un allenatore che sa dare un gioco alle squadre, e non è mica poco. Le sue squadre si muovono bene, spesso in velocità. E poi, certo, la qualità dei singoli aiuta. Gasperini è un tecnico che chiede aggressività, pressing. Le sue squadre sono sempre molto fisiche, forse più in passato che oggi a dir la verità. Comunque stiamo parlando di due strateghi, non certo di due tattici che si preoccupano solo dell’avversario e poi vada come vada. Si preoccupano di imporre il loro gioco, di trovare gli spazi per mandare in tilt le difese".