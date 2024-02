Sacchi: "Inutile negarlo, l'Inter è superiore. La Juve è questa, forte dietro ma se non rischi cadi"

“L’Inter ha vinto con merito, ma per lo scudetto la corsa non è finita qui”. Arrigo Sacchi, ex ct della nazionale, commenta così la vittoria dell’Inter contro la Juventus ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Proseguendo poi: “La Juve era tutta in difesa, undici uomini dietro la linea del pallone. Sto parlando del primo tempo, ovviamente. L’Inter ha avuto più coraggio, ha cercato di creare qualcosa e, alla fine, questo coraggio è stato premiato. D’altronde il rischio è alla base di ogni avventura e, se non rischi, cadi nel passato, sei vecchio”.

Infine: “La Juve è questa. Dietro sono forti, hanno muscoli e potenza. Hanno aspettato e cercato di chiudere gli spazi. Poi, nel secondo tempo, hanno provato a pareggiare, si sono impegnati, ma la superiorità dell’Inter mi è parsa evidente. I nerazzurri hanno qualcosa in più, inutile negarlo”.