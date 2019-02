© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"La torcida dei 400 nella fatal Verona", si legge sulle pagine de Il Mattino nel giorno della sfida fra Hellas e Salernitana. Carica dei tifosi per uno dei match più attesi. Trasferta in veneto per la Salernitana per vendere cara la pelle. Gregucci sceglie Mazzarani e Mantovani e conferma la coppia d'attacco Calaiò-Jallow.