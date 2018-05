Salernitana, Il Mattino: "Patto playoff, tesoretto da otto milioni"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Patto playoff, tesoretto da otto milioni". Questo il titolo che l'edizione locale del quotidiano Il Mattino riserva alla Salernitana, che lavora già per la prossima stagione. Per l'anno del centenario l'obiettivo sarà quello di giocarsi la promozione in Serie A attraverso gli spareggi di fine stagione. Intanto è deciso il luogo del ritiro e la data della partenza: col tecnico Colantuono si ripartirà da Rivisondoli il 10 luglio.