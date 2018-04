Salernitana, Il Mattino titola: “Sprocati rischia la panchina”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione salernitana del quotidiano Il Mattino fa il punto sulla formazione di mister Colantuono, alla vigilia della sfida contro il Bari in terra pugliese. “Sprocati rischia la panchina. Kiyine ago della bilancia”, titola il giornale che sottolinea come la Salernitana giocherà a specchio. I granata si schiereranno con il consueto 4-3-3, ma l'allenatore sa bene che non può sbilanciarsi e prestare il fianco alle controffensive dei galletti.