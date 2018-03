Salernitana, La Città apre col sindaco: "Con l'Avellino derby bellissimo"

Entrambe a quota 34 punti, Salernitana e Avellino si sfidano domenica per dare vita al derby campano in Serie B. La Città di Salerno riserva spazio in prima pagina alla sfida, riportando alcune parole del sindaco salernitano Vincenzo Napoli: "Con i Lupi sarà un derby bellissimo". In prima pagina, inoltre, c'è spazio anche per il funerale di Davide Astori, tenuto ieri a Firenze: "Il saluto in lacrime dei calciatori", il titolo del quotidiano.