Salernitana-Reggiana 3-0 a tavolino. Le aperture dei giornali sportivi

vedi letture

Nella giornata di ieri si è decisa la sorte della sfida fra Salernitana e Reggiana dello scorso 31 ottobre quando gli emiliani non si presentarono a Salerno a causa delle tante positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra. Il verdetto, come ampiamente atteso, è stato il 3-0 a tavolino a favore dei campani con la Reggiana che però ha evitato il -1 in classifica. Queste le aperture dei giornali sportivi:

La Gazzetta dello Sport: “Alla Salernitana i 3 punti a tavolino. Reggiana, niente -1. Verdetto sulla gara non giocata il 31 ottobre: 3-0. Gli emiliani decimati non partirono”.

Corriere dello Sport: “Salernitana, 3 punti in più. Ma la Reggiana evita il -1. Afflittivo il solo ko a tavolino per gli emiliani che, con 18 contagiati, non giocarono all’Arechi. Il club emiliano valuta un eventuale ricorso in appello”.