Samardzic preferisce Napoli ma si è inserito il Brighton. Gazzetta: "Manca l'accordo col padre"

Dopo le indiscrezioni emerse ieri, anche La Gazzetta dello Sport conferma l’inserimento del Brighton nella corsa a Lazar Samardzic. I Seagulls hanno pronta un’offerta da 20 milioni più 5 di bonus, importo che soddisferebbe le richieste dell’Udinese. L’accordo tra le società, comunque, non è centrale quanto l’intesa da raggiungere con il padre del calciatore, Mladen, sottolinea la Rosea.

Su questo aspetto si attende un’accelerata, che al momento dal Napoli non è arrivata. Comunque, specifica il quotidiano, il centrocampista classe 2002 preferisce al momento i partenopei al Brighton, probabilmente per le prospettive d’impiego e di partecipazione abituale alle competizioni europee, ma non è detto che possa essere così a lungo. E in ogni caso, l’entrata in gioco di un altro club può rallentare le operazioni di una trattativa, Samardzic-Napoli, che è ancora in piedi ma che pareva prossima alla chiusura.