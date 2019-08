© foto di stefano tedeschi

Il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco ha parlato al termine della gara vinta in Coppa Italia domenica e l'edizione odierna de Il Secolo XIX ne riporta i passaggi salienti, titolando: "Mi aspetto qualcosa dal mercato. E sulla cessione vorrei più chiarezza". Il tecnico blucerchiato rivela dunque di aspettarsi qualche altra mossa in ingresso nelle ultime due settimane di calciomercato, con alcune richieste del tecnico da tempo pervenute in sede. Poi due parole sulla cessione del club: "Vorrei fosse tutto un po' più chiaro".