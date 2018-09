© foto di Antonio Vitiello

Sampdoria-Fiorentina rischia un altro rinvio, dopo aver posticipato la gara a inizio campionato in seguito alla tragedia del Ponte Morandi a Genova. Il Corriere Fiorentino in edicola scrive che le autorità liguri hanno chiesto lo spostamento della partita di recupero in programma mercoledì 19 settembre alle 17. Prima il Comune di Genova e poi la Regione hanno avanzato la proposta. All’indomani della sfida è prevista l’apertura del Salone nautico mentre due giorni prima saranno riaperte le scuole: la tenuta del traffico cittadino, dopo il crollo del ponte, è ancora da valutare. Spostare l’orario appare improbabile visto che la sera del 19 settembre ci sono le partite di Champions e la Uefa non ammette contemporaneità coi campionati.