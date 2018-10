Samp, Giampaolo a Il Secolo XIX: "Vincere a San Siro emozione pura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"San Siro culla dei sogni. Vincere lì è emozione pura. Giocheremo da ambiziosi". Parola di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, intervistato da Il Secolo XIX in vista della prossima di campionato contro la Sampdoria: "Ci stiamo preparando, come sempre. Nessuna partita è banale, men che meno San Siro. Violarlo è un risultato che brilla, luminoso. Non so a che stadio è la mia squara. Ma so che è seria, ha comportamenti maturi e un'identità".