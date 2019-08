© foto di Mattia Verdorale

"Ben Arfa e Rigoni, le ali scelte ma gli arrivi sono ancora frenati". Questo il titolo a pagina 36 che Il Secolo XIX dedica al mercato della Sampdoria: "Il francese e l'argentino sono più vicini. Però i casi Praet e Ramirez, oltre alla situazione societaria, rallentano la chiusura. Per Ben Arfa pronto un triennale, per l'esterno dello Zenit prestito oneroso. Di Fra vorrebbe due innesti in attacco. Ma è stand by per le uscite di Gaston e del belga".

In uscita - "Rafael ha rescisso. Caccia al nuovo 12: no a Sorrentino, difficile Puggioni". Spazio a pagina 37 al portiere brasiliano dei doriani che ha rescisso il proprio contratto con la squadra blucerchiata. Per il calciatore la priorità è stata voler giocare; va al Reading: sperava nel passaggio di Audero alla Juve".