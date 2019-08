C'è spazio anche per il mercato della Sampdoria sull'edizione odierna de Il Secolo XIX. Si parla infatti dell'interesse del club blucerchiato per Hatem Ben Arfa: "Ben Arfa più di un'idea ma solo a ingaggio ridotto", titola il quotidiano che spiega come il club genovese avrebbe ricevuto un'apertura da parte degli agenti del giocatore francese che piace anche a diversi club spagnoli ma senza riscontri concreti e al Fenerbahce, pista che non entusiasma il giocatore. Il nodo più grosso però riguarda l'ingaggio, che ben Arfa dovrà abbassarsi sensibilmente per firmare con la Sampdoria.