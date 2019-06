Samp, Il Secolo XIX: "Cessione società: il gruppo Vialli si ritira"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX al suo interno a pagina 38 dedica uno spazio alla Sampdoria con il titolo: "Cessione della società il gruppo Vialli si ritira". Le parole di Ferrero non lasciano possibilità all'ex bomber: "Mi dispiace ma io non svendo. Ogni cosa ha il suo valore, l'ho pure abbassato". L'ex attaccante ribatte: "Trattativa estenuante, non ci sono le condizioni".