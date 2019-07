Samp, Il Secolo XIX: "Di Francesco, mentalità vincente per dominare"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX mette in taglio alto di prima pagina le parole di Eusebio Di Francesco della prima conferenza stampa stagionale, titolando: "Mentalità vincente per dominare". Il nuovo tecnico blucerchiato chiede alla squadra di entrare in campo per dominare le partite, poi si sofferma sul mercato: "Manca ancora un centrale di difesa ed un esterno in attacco. Verdi e Berardi sono due giocatori che mi piacciono". Poi il primo contatto tecnico-giocatori, la nuova stagione blucerchiata è iniziata a cena.