Samp, Il Secolo XIX: "Ferrero sblocca Keita, passi avanti per Silva"

"Ferrero sblocca Keita, passi avanti per Silva". Questo il titolo all'interno delle pagine della sezione sportiva de Il Secolo XIX sul mercato blucerchiato: "Massimo Ferrero sblocca Keita Baldé, saluta Jeison Murillo, aspetta Antonio Marin. La giornata di ieri è stata intensa per il mercato blucerchiato. Vissuta fianco a fianco dal presidente e dalla sua area tecnica, il ds Osti e il responsabile dello scouting Pecini. Con il Monaco è sempre in piedi poi la trattativa per Adrien Silva, con sensazioni molto positive. Ci sono stati passi avanti".