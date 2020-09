Samp, Il Secolo XIX, Ferrero: "Un mediano e un attaccante, poi il nostro mercato è chiuso"

"«Un mediano e un attaccante, poi il nostro mercato è chiuso»". Queste le parole del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, su cui titola Il Secolo XIX, che ha fatto il punto sulle trattative per la prossima stagione: "A calcio si gioca in 11, mica in 15 come a rugby. La prima cosa da fare è sfoltire la rosa. E se contate già ora quanti difensori, centrocampisti e attaccanti abbiamo, capite che prima di comprare bisogna provare a sfoltire. Altrimenti si rischiano solo boomerang visto che tanti finiscono per non giocare e a nessuno fa piacere" - le dichiarazioni del presidente.