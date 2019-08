Samp, Il Secolo XIX: "Ferrero va alla resa dei conti"

Su Il Secolo XIX di oggi si parla della situazione societaria della Sampdoria. "Ferrero va alla resa dei conti dentro al club e col gruppo Vialli", si legge nel titolo. Massimo Ferrero ha infatti chiesto una cifra di 100 milioni di euro per la cessione del club, la distanza con Romei è sempre maggiore. In vista mosse anche per evitare guai con Aquilor. Situazione ancora tutta da definire.

Genoa. Schone, domani le visite - Bel colpo del Genoa che si è assicurato il centrocampista danese Lasse Schone. "Il Genoa conta su di me", ha affermato il regista ormai ex Ajax. Domani le visite mediche. Intanto potrebbe arrivare anche Thiago Maia, mentre si tratta sullo scambio Babacar-Kouamé.