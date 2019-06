Samp, Il Secolo XIX: "Giampaolo, Ferrero chiede un indennizzo"

Non è ancora detta l'ultima parola sul futuro di Marco Giampaolo. A parlarne è Il Secolo XIX, che nella pagina sportiva oggi titola così: "Intrigo Giampaolo, Ferrero chiede un indennizzo". La mossa del patron blucerchiato ritarda dunque il movimento in panchina, con Giampaolo che era pronto a legarsi al Milan ma che a questo punto dovrà attendere la soluzione della vicenda. Questo però rallenta anche la scelta del nuovo mister doriano: Stefano Pioli rimarrebbe comunque in pole position.

Genoa, cessione della società: Follieri l'ultima voce - Dopo l'ultima deludente stagione del Genoa, si è parlato di un possibile passaggio di mano di Enrico Preziosi. E' spuntata un'ultima voce relativa al possibile acquisto della società da parte di Raffaello Follieri. L'imprenditore foggiano già qualche anno fa si era interessato al Palermo, senza però concludere l'affare. Preziosi per ora smentisce, l'interesse non trova conferme.