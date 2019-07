Samp, Il Secolo XIX: "Gruppo Vialli, freccia sui rivali di Aquilor"

Nelle pagine dedicate allo sport de Il Secolo XIX, ampio spazio viene dedicato alla cessione della Sampdoria: "Gruppo Vialli, freccia sui rivali di Aquilor" si legge infatti nel titolo. L'ex campionissimo con il suo gruppo torna infatti in vantaggio per rilevare il club blucerchiato. In tal senso potrebbe essere decisiva la cessione del difensore danese Andersen al Lione. La vendita frutterebbe 23 milioni di euro, che potrebbero sbloccare la trattativa riducendo il gap tra domanda e offerta.

Genoa, tanti sondaggi per la regia - Spazio anche al Genoa con il calciomercato. Si cerca un regista, ma l'indiziato numero uno è Marko Rog. Il Napoli spara alto (20 milioni), mentre le alternative sono Benassi e Badelj. Intanto è ufficiale Cristian Zapata, mentre oggi dovrebbe arrivare il terzino Antonio Barreca.