Samp, Il Secolo XIX: "La quarantena infinita dei doriani: 31 giorni senza uscire"

"La quarantena infinita dei doriani: 31 giorni senza uscire". Questo il titolo sulle pagine de Il Secolo XIX in riferimento ai giocatori della Sampdoria, la squadra di Serie A risultata con più contagiati: "Il secondo tampone non è disponibile. Ekdal e La Gumina non riescono a tornare in Svezia e a Palermo. I più fortunati sono i coinquilini di Linetty e Ramirez".