Samp, Il Secolo XIX: "Missione (im)possibile: fermare a quota 100 l'Atalanta dei record"

"Missione (im)possibile: fermare a quota 100 l'Atalanta dei record". Titola così Il Secolo XIX a pagina 36 sul prossimo impegno della Sampdoria contro la squadra di Gasperini: " Tra gol in campionato e coppe nerazzurri in tripla cifra, nessuno segna come loro. La Samp è l'unica squadra che non ha subito reti dai bergamaschi: all'andata fu 0-0".