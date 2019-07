© foto di Mattia Verdorale

"Nainggolan-Politano idee dai costi eccessivi. Contatto per Pavon. Il Secolo XIX in edicola stamani fa il punto sul mercato in entrata della Sampdoria: "Voci di un'asse con l'Inter, ma il club: "Solo fantacalcio". Il Doria cerca un'altra ala del Boca e propone Ramirez. I nerazzurri hanno stipendi proibitivi. Però l'effetto domino può aiutare su Verdi".