Samp, Il Secolo XIX: "Osti-Di Francesco, passi avanti"

Sulle pagine de Il Secolo XIX, continua a tenere banco in casa Sampdoria la questione allenatore. "Osti-Di Francesco, il primo incontro è un passo avanti" è il titolo del quotidiano in merito. Il primo abboccamento è stato infatti abbastanza positivo: c'è cauto ottimismo sul fatto che Eusebio Di Francesco possa essere il nuovo allenatore della squadra doriana. Intanto a breve ci sarà la rescissione consensuale con Giampaolo, che sarà così libero di accasarsi al Milan. Resta tuttavia qualche scoglio da superare: in primis, Di Francesco guadagna 3 milioni a stagione, anche se sarebbe disposto a ridursi lo stipendio. In secondo luogo, resta da capire che tipo di rosa sarà in grado di allestire il sodalizio blucerchiato.

Genoa: Andreazzoli, annuncio imminente - Si parla anche di Genoa, con Perinetti che dovrebbe terminare a breve il suo rapporto con i grifoni. Al suo posto ci sarà il ritorno di Stefano Capozucca, già avvistato a Pegli. Tutto fatto invece per quanto riguarda l'allenatore: sarà Aurelio Andreazzoli, che sta per salutare l'Empoli. Da Fabrizio Corsi, presidente azzurro, è arrivato infatti il via libera: "Si merita questa chance", il commento del patron toscano.