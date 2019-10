Samp, Il Secolo XIX: "Quaglia triste: c'è un bonus non pagato"

© foto di Mattia Verdorale

"Quaglia triste: c'è un bonus non pagato". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica alla squadra blucerchiata di Genova e al suo bomber Fabio Quagliarella: "Il capocannoniere della stagione scorsa non trova più il gol e spunta pure un premio promesso da Ferrero non ricevuto. In ballo anche il rinnovo del contratto con il Doria: la scadenza è giugno 2020". Secondo quanto riporta il quotidiano il presidente Ferrero avrebbe fatto una promessa al capitano della Sampdoria a fine campionato scorso: un premio (non quantificato) per la vittoria appunto nella classifica cannonieri. Ma ancora questo bonus sembrerebbe non essere stato pagato...