Samp, Il Secolo XIX: "Spunta anche Miha con Andreazzoli & co"

Il Secolo XIX, dopo aver parlato dell'addio ora certo di Marco Giampaolo alla Sampdoria, affronta anche la spinosa questione relativa a chi sarà il suo successore sulla panchina dei blucerchiati. In particolare sarebbe spuntato fuori il nome di Sinisa Mihajlovic, che Ferrero vorrebbe riportare dalle parti di Bogliasco: la pista però è particolarmente complicata. Intanto si candida Aurelio Andreazzoli, retrocesso con l'Empoli ma fautore del bel gioco: potrebbe essere un nome interessante per i doriani. Poi ci sono Pioli e Gattuso in lizza, ma anche Di Francesco e Semplici della SPAL (sul quale c'è anche il Genoa). Attenzione anche a eventuali outsider come De Zerbi o Domenico Tedesco (ex Schalke).