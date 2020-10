Samp, Il Secolo XIX su Thorsby "Maratoneta ambientalista che ha imparato a segnare"

Nella Sampdoria brilla Morten Thorsby, anche ieri a segno nella vittoria contro l'Atalanta. Il norvegese, fra una bottiglia di plastica raccolta sulle colline di Genova , e un incontro col ministro all'Ambiente per parlargli di un progetto ecologista da lanciare attraverso il calcio, ha trovato anche il tempo per diventare la nuova star della Samp di Ranieri. Thorsby corre, lotta, si sacrifica e adesso persino segna. Il norvegese, si legge sulle colonne de Il Secolo XIX, oltre ad aver corso 12.3 km, come al solito più di tutti i 22 in campo (e con distacco sul secondo: Jankto, 11.6), ha recuperato 11 palloni e fatto un gol la cui difficoltà non sta nell'esecuzione ma nei tempi perfetti dell'inserimento in area beffando l'ex Depaoli.