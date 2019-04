© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dopo Vialli tocca ad Aquilor". Il Secolo XIX fa il punto sulla trattativa per la cessinoe della Sampdoria: il gruppo legato all'ex attaccante avrebbe offerto circa 80 milioni di euro, incassando la frenata di Ferrero. Ora dovrebbe arrivare un'altra offerta dal fondo inglese, che ptorebbe spingersi oltre i 70 milioni inizialmente proposti. Vialli, non fosse altro per una questione di tempismo, rimane in vantaggio, ma potrebbe anche decidere di essere il primo a uscire dalla trattativa se l'offerta non dovesse essere considerata congrua, spiega il quotidiano.