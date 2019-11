Samp, Il Secolo XIX: "Thorsby è una boccata d'ossigeno"

"Thorsby è una boccata d'ossigeno: "Porto in Liguria la battaglia per il clima". Titola così a pagina 44 Il Secolo XIX dove offre una lunga intervista al centrocampista e terzino norvegese della Sampdoria Morten Thorsby. Il giocatore porta avanti da anni la sua battaglia contro il clima partecipando a i cortei del Friday for future: "Evito gli aerei, ripagherà il consumo di CO2 di tutta la squadra". In Olanda convinsi i compagni ad andare ad allenarsi in bici. Qui ci sono troppe salite".