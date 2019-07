Samp, Il Secolo XIX: "Thorsby: Non potevo dire di no alla Serie A"

Il Secolo XIX oggi in edicola riporta le prime dichiarazioni da giocatore della Sampdoria di Morten Thorsby, centrocampista norvegese proveniente dall'Heerenveen. "Grazie all'Heerenveen. Si sono arrabbiati tanto, ma non potevo dire di no alla Samp e alla Serie A" si legge nel titolo dell'articolo. Thorsby è il primo norvegese nella storia del club blucerchiato: "Spero di non metterci troppo a imparare la tattica e la lingua italiana" afferma il centrocampista.